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Палестинцы отозвали посла из Пакистана после протеста Индии | Фото:31.12 15:08   MIGnews.com

Палестинцы отозвали посла из Пакистана после протеста Индии

Палестинская национальная администрация отозвала из Пакистана своего официального представителя Аднана Абу Али.

Об этом в воскресенье, 31 декабря сообщает агентство France Press.

По данным издания, палестинский посол сфотографировался с радикальным проповедником, связанным с терактами в Мумбае, совершенными в 2008 году. Посол Валид Абу Али принял участие в митинге в Равалпинди, организованном в знак протеста против решения США переместить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Митинг, осуждающий заявление президента США Дональда Трампа о признании этого города столицей Израиля, был организован Советом исламистских партий Пакистана. На сцене "посол" оказался рядом с одним из лидеров Совета – Хафизом Саидом.

Саид возглавляет террористическую группировку "Армия Аллаха". Он был организатором самого резонансного теракта в индийской истории. 26 ноября 2009 года ее боевики атаковали несколько объектов в Мумбае, в том числе гостиницу и Бейт ХАБАД. 166 человек погибли, более 300 получили ранения.

Палестинское министерство иностранных дел заявило в заявлении, что присутствие посла на массовом митинге "среди лиц, обвиняемых в поддержке терроризма, является непреднамеренной, но не имеющей оправдания ошибкой". Было объявлено о немедленном отзыве посла.
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