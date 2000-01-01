31.12 15:38 MIGnews.com

СМИ сообщили о четырех сценариях начала войны с КНДР

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Правительство Японии рассматривает четыре сценария возможного начала войны на Корейском полуострове.Об этом в воскресенье, 31 декабря сообщает агентство Kyodo.Этот вопрос вынесен в повестку работы Совета национальной безопасности с участием премьер-министра Синдзо Абэ, уточняет издание.Речь идет о столкновении между вооруженными силами Северной и Южной Кореи, упреждающем ударе США по КНДР, вторжении южнокорейской армии в страну и ракетном ударе Пхеньяна по Японии.В частности, власти страны намерены обговорить действия Сил самообороны в случае обострения ситуации. Также сообщается, что у Токио будет право задействовать механизм коллективной безопасности и получить военную поддержку от Вашингтона в случае начала военного конфликта на полуострове.Отметим, ситуация на Корейском полуострове за последний год резко обострилась на фоне регулярных ракетных испытаний КНДР, а также острой реакции Пхеньяна на военные маневры США и Южной Кореи.Власти КНДР провели несколько ракетных пусков и ядерное испытание, что вызвало критику международного сообщества и санкции со стороны других стран. В США заявили, что военное решение вопроса не исключено.