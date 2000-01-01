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Нетаниягу поздравил Путина с Новым годом | Фото:31.12 20:18   MIGnews.com

Нетаниягу поздравил Путина с Новым годом

Сегодня, 31 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом.

"В преддверии Нового года я поздравляю президента Владимира Путина с прекрасными отношениями между Израилем и Россией и желаю всем гражданам России хорошего года. С Новым годом!" – передал Нетаниягу.

Владимир Путин в поздравлении с Новым годом и Рождеством Нетаниягу отметил, что рассчитывает на продолжение работы для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обращаясь к премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаниягу, Владимир Путин отметил, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, а также партнерского взаимодействия в усилиях по обеспечению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

Путин в поздравлении подчеркнул, что российско-израильские отношения носят дружественный, конструктивный характер.
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