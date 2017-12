31.12 17:18 MIGnews.com

ФРГ создала рабочие места для беженцев на Ближнем Востоке

Германия создала в течение 2017 года 20 тысяч рабочих мест для беженцев в Сирии и соседних странах. В общей сложности Берлин финансирует уже 80 тысяч таких рабочих мест в регионе.Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщает газета Welt am Sonntag.В уходящем году ФРГ потратила на эти цели 230 млн евро. На 2018 год в рамках программы Cash for Work пока заложены 180 млн евро, но сумма может увеличиться, отмечает издание. "Никому не хочется жить продолжительное время на милостыню. Мы хотим вернуть этим людям чувство собственного достоинства и хоть небольшую возможность вести самостоятельную жизнь", - заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер в интервью Welt am Sonntag.По его словам, благодаря этому семьи беженцев откажутся от "опасного путешествия в Европу". По программе Cash for Work создано, в частности, 25 тысяч рабочих мест в Сирии, 13 тысяч - в Иордании, 6 тысяч - в Ливане, 5600 - в Ираке, пишет газета. К примеру, в Сирии работники занимаются разбором завалов и восстановлением дорог.Часть средств будет выделена также на образование для детей беженцев. Так, в Турции на средства, выделяемые немецким правительством, наняты 12 тысяч учителей для преподавания в местных лагерях для беженцев. В Ливане почти девять тысяч молодых людей благодаря немецкой программе помощи смогли поступить в профтехучилища. "Мы не можем оставаться безучастными, когда война в Сирии разрушает целое поколение, превращая его в потерянное поколение", - подчеркнул Мюллер.