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ЦСБ: население Израиля насчитывает 8,8 миллиона жителей | Фото:01.01 05:37   MIGnews.com

ЦСБ: население Израиля насчитывает 8,8 миллиона жителей

В воскресенье, 31 декабря, мэрия Иерусалима подала в БАГАЦ иск против министерства финансов и других министерств в связи с нарушением правительственных обязательств.

Речь идет о конфликте между мэром Иерусалима Ниром Баркатом и министром финансов Моше Кахлоном по поводу субсидии для столицы (маанак а-бира").

В мэрии передали, что министерство финансов не позволяет перевести 105 миллионов шекелей, которые должно передать городу в рамках плана решения проблемы муниципального бюджета.

Нир Баркат заявил: "Министр финансов попирает закон, не выполняет решение правительства и осознанно и намеренно наносит ущерб Иерусалиму".

Ранее работники мэрии устроили акцию протеста возле правительственного комплекса "Кирьят а-Мемшала" в Иерусалиме. Они приехали на нескольких десятках грузовиков и выбросили мусор на дорогу на улицах Зусман, Каплан и Руппин. Кучи мусора были выложены также возле министерства финансов и здания Кнессета.
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