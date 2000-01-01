01.01 05:37 MIGnews.com

ЦСБ: население Израиля насчитывает 8,8 миллиона жителей

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В воскресенье, 31 декабря, мэрия Иерусалима подала в БАГАЦ иск против министерства финансов и других министерств в связи с нарушением правительственных обязательств.Речь идет о конфликте между мэром Иерусалима Ниром Баркатом и министром финансов Моше Кахлоном по поводу субсидии для столицы (маанак а-бира").В мэрии передали, что министерство финансов не позволяет перевести 105 миллионов шекелей, которые должно передать городу в рамках плана решения проблемы муниципального бюджета.Нир Баркат заявил: "Министр финансов попирает закон, не выполняет решение правительства и осознанно и намеренно наносит ущерб Иерусалиму".Ранее работники мэрии устроили акцию протеста возле правительственного комплекса "Кирьят а-Мемшала" в Иерусалиме. Они приехали на нескольких десятках грузовиков и выбросили мусор на дорогу на улицах Зусман, Каплан и Руппин. Кучи мусора были выложены также возле министерства финансов и здания Кнессета.