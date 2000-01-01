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Трамп прокомментировал протесты в Иране | Фото:31.12 19:13   MIGnews.com

Трамп прокомментировал протесты в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что массовые протесты в Иране неслучайны, учитывая, что нынешнее руководство республики якобы тратит деньги народа "на террористическую деятельность".

Об этом глава Белого дома в воскресенье, 31 декабря написал на своей странице в Twitter.

Трамп прокомментировал протесты в Иране | Фото:

"Большие протесты в Иране. Люди в конечном счете стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть. США внимательно следят (за протестами — ред.) на предмет нарушения прав человека!" — написал американский лидер.

По данным телеканала Al Jazeeraакции протеста начались в четверг во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации, отмечал телеканал, вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты впоследствии продолжились и охватили и другие населенные пункты.

Ранее заместитель губернатора иранской провинции Лурестан Хабиболла Ходжастепур сообщил, что 30 декабря во время несанкционированной антиправительственной демонстрации в городе Доруд погибли два человека. По его словам, стражи порядка к гибели протестующих не причастны.

Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Власти страны сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, добавив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".
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