31.12 19:13 MIGnews.com

Трамп прокомментировал протесты в Иране

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Президент США Дональд Трамп заявил, что массовые протесты в Иране неслучайны, учитывая, что нынешнее руководство республики якобы тратит деньги народа "на террористическую деятельность".Об этом глава Белого дома в воскресенье, 31 декабря написал на своей странице в Twitter."Большие протесты в Иране. Люди в конечном счете стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть. США внимательно следят (за протестами — ред.) на предмет нарушения прав человека!" — написал американский лидер.По данным телеканала Al Jazeeraакции протеста начались в четверг во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации, отмечал телеканал, вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты впоследствии продолжились и охватили и другие населенные пункты.Ранее заместитель губернатора иранской провинции Лурестан Хабиболла Ходжастепур сообщил, что 30 декабря во время несанкционированной антиправительственной демонстрации в городе Доруд погибли два человека. По его словам, стражи порядка к гибели протестующих не причастны.Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Власти страны сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, добавив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".