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Коммунисты и голая Сара: демонстрация на бульваре Ротшильд 31.12 08:08   MIGnews.com

Коммунисты и голая Сара: демонстрация на бульваре Ротшильд

Вечером 30 декабря на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве состоялась очередная демонстрация против коррупции.

Участники протестуют против “задержек в расследовании дел Биньямина Нетаниягу”.

Неоторые не ограничились этим и вышли на демонстрацию с символами серпа и молота, а также с плакатами на которых было написано “Свергнуть предателя Нетаниягу”.









Один из протестующих оделся в качестве голой секс-куклы и нес плакатик с надписью “Я - не Сара Нетаниягу!”

Организатор протестов, адвокат Эльдада Янив бросился на коммунистов с криками “Идиоты!”, требуя, чтобы те опустили свои символы.

Протестующие скандировали: “Коррупционеры - домой! нация - босс! Нетаниягу - в Матисьяху!”

Это была пятая подряд демонстрация на Ротшильд против коррупции.
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