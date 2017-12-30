31.12 08:08 MIGnews.com

Коммунисты и голая Сара: демонстрация на бульваре Ротшильд

חיפה: כ-400 מפגינים נגד השחיתות השלטונית @10elilevi

צילום: דודי מייבלום pic.twitter.com/aZzpDk5XEt — חדשות עשר (@news10) December 30, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Вечером 30 декабря на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве состоялась очередная демонстрация против коррупции.Участники протестуют против “задержек в расследовании дел Биньямина Нетаниягу”.Неоторые не ограничились этим и вышли на демонстрацию с символами серпа и молота, а также с плакатами на которых было написано “Свергнуть предателя Нетаниягу”.Один из протестующих оделся в качестве голой секс-куклы и нес плакатик с надписью “Я - не Сара Нетаниягу!”Организатор протестов, адвокат Эльдада Янив бросился на коммунистов с криками “Идиоты!”, требуя, чтобы те опустили свои символы.Протестующие скандировали: “Коррупционеры - домой! нация - босс! Нетаниягу - в Матисьяху!”Это была пятая подряд демонстрация на Ротшильд против коррупции.