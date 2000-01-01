02.01 07:56 MIGnews.com

Сеул приветствует участие спортсменов из КНДР в Играх-2018

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Президент Южной Кореи поручил подготовиться к переговорам с КДНР о допуске к Олимпиаде, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Киодо".По его словам, Сеул готов сеть за стол переговоров. Он также высоко оценил готовность Северной Кореи принять участие в Играх. По мнению лидера республики Мун Чжэ Ина, переговоры с КНДР о допуске к зимним Олимпийским Играм, могут стать гарантией мира и улучшения отношений между КНРД и Южной Кореей,Ранее председатель правящей партии в Северной Корее заявил, что КНДР собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры. Оргкомитет ОИ положительно воспринял это заявление.