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02.01 07:56   MIGnews.com

Сеул приветствует участие спортсменов из КНДР в Играх-2018

Президент Южной Кореи поручил подготовиться к переговорам с КДНР о допуске к Олимпиаде, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Киодо".

По его словам, Сеул готов сеть за стол переговоров. Он также высоко оценил готовность Северной Кореи принять участие в Играх. По мнению лидера республики Мун Чжэ Ина, переговоры с КНДР о допуске к зимним Олимпийским Играм, могут стать гарантией мира и улучшения отношений между КНРД и Южной Кореей,

Ранее председатель правящей партии в Северной Корее заявил, что КНДР собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры. Оргкомитет ОИ положительно воспринял это заявление.
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