03.01 08:11 MIGnews.com

Пхеньян и Сеул проведут переговоры об участии в Играх

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Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме с помощью специальной связи, сообщает агентство Reuters.Специальная линия связи заработает с 9:30 (мск).Ранее КНДР заявила о готовности начать переговоры по вопросу, касающегося участия северокорейской сборной в предстоящих зимних Олимпийских играх в в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул оценил инициативу своего соседа и призвал Пхеньян провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме 9 января.