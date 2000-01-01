03.08 08:12 MIGnews.com

Беер Шева в шаге от Лиги Чемпионов

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Ха-Поэль Беер Шева проиграла 1:3 болгарскому клубу Людогорец, но по сумме двух матчей прошла в плей офф Лиги Чемпионов.Это было один из самых слабых выступлений чемпиона Израиля. Победив дома 2:0 Беер Шева ехала в Болгарию в отличном настроении. Однако, в ответном поединке, соперник уже в первом тайме отыграл все преимущество израильтян. Полтора тайма на поле была одна команда. Хозяева играли быстро, постоянно искали вопота соперника. Защита Беер Шевы не справлялась с таким напором хозяев поля и постоянно допускала ошибки. Уже к концу первого тайма счет мог быть разгромным.Во втором тайме Людогорец забил третий гол и вышел вперед по сумме двух матчей. В этот момент шансы израильтян на успешный результат выглядели призрачными. И в этот момент им повезло: простой удад Гадира, рикошет и такой нужный гостевой гол. Болгары вновь бросились в атаку всей командой, но стали пропускать контратаки соперника. В конце матча Огу мог снять все вопросы о победителе, но не забил пенальти. И все же израильтяне удержали победный проигрыш.Не очень заслуженно, с большой долей везения, но все же израильский чемпион в шаге от группового турнира в Лиге Чемпионов. Одним из вероятных соперников на этом этапе может стать шотландский Селтик, который выбил Беер Шеву год назад именно на этом этапе соревнований.