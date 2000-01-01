04.10 03:28 MIGnews.com

Футболисты сборной Испании поругались из-за референдума

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Футболисты сборной Испании Серхио Рамос и Жерар Пике серьёзно поругались из-за прошедшего референдума о независимости Каталонии.Как сообщает AS, во время тренировки сборной Испании между игроками случился серьезный конфликт на политической почве, вследствие чего их взаимоотношения окончательно испортились.Та, капитан "Реала" (Рамос) обвинил игрока "Барселоны" в нарушении настроения внутри команды из-за его участия в голосовании за независимость Каталонии от Испании.Также Рамосу не понравились слова Пике о том, что он готов покинуть национальную команду. В связи с этим Пике даже освистали болельщики, пришедшие на тренировку сборной.