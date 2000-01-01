04.10 03:28 MIGnews.com
Футболисты сборной Испании поругались из-за референдума
Футболисты сборной Испании Серхио Рамос и Жерар Пике серьёзно поругались из-за прошедшего референдума о независимости Каталонии.
Как сообщает AS, во время тренировки сборной Испании между игроками случился серьезный конфликт на политической почве, вследствие чего их взаимоотношения окончательно испортились.
Та, капитан "Реала" (Рамос) обвинил игрока "Барселоны" в нарушении настроения внутри команды из-за его участия в голосовании за независимость Каталонии от Испании.
Также Рамосу не понравились слова Пике о том, что он готов покинуть национальную команду. В связи с этим Пике даже освистали болельщики, пришедшие на тренировку сборной.
Поделиться
Все по теме
Комментарии