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Повезло с жеребьевкой | Фото: Thinkstock04.08 18:26   MIGnews.com

Повезло с жеребьевкой

Сегодня, 4 июля, в Швейцарии состоялась жеребьевка стадии плей офф европейских футбольных турниров. Израильских клубам достались далеко не самые сильные соперники.

В Лиге Чемпионов Ха-Поэль Беер Шева сыграет со словенским Марибором. С одной стороны соперник не самый сильный, по сравнению с Селтиком или Олимпиакосом, которых израильтяне могли получить. С другой стороны, Марибор постоянный участник европейских турниров и три года назад выбил Маккаби Тель-Авив из Лиги Европы.

Первый матч состоится в Израиле.

В Лиге Европы Маккаби Тель-Авив сыграет с австрийским клубом Альтах. Соперник Маккаби редкий гость в Европе, но в последнем чемпионате Австрии они заняли четвертое место, попали в Лигу Европы и в предыдущем круге неожиданно выбили бельгийский Гент. Первый матч пройдет в Австрии.
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