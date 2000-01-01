04.08 08:12 MIGnews.com

Почти чудо в Питере

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Из двух израильских клубов только Маккаби Тель-Авив прошел в следующий круг Лиги Европы. Бней Йегуда была в шаге от сенсации в Питере.Обыграв дома 1:0 греческий Панионис, Маккаби предстоял тяжелый гостевой матч. Так и произошло, игра была очень нервной. Лчшим в составе Маккаби был вратарь Райкович, который несколько раз спасал свою команду. Все решил автогол греческого защитника во втором тайме. Вторая победа Маккаби 1:0 и они в плей офф Лиги Европы.Питерский Зенит явно недооценил соперника, выставив второй состав на игру с Бней Йегудой. Легкая гостевая победа 2:0 вселила надежду питерцам, что они пройдут дальше без особых затруднений. Однако "оранжевые", которым терять было нечего, дали настоящий бой . Если бы не прекрасная игра вратаря Зенита, то вся пресса говорила бы сегодня о громкой сенсации. Израильтяне забили гол и имели еще несколько прекрасных возможностей сравнять счет по сумме двух матчей. Но, в итоге, победили сильнейшие, а Бней Йегуда может гордиться своей игрой и попытаться показать себя во внутреннем чемпионате.