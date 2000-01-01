04.10 10:58 MIGnews.com

ФИФА оштрафовала Германию за фанатов-нацистов

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Международная федерация футбола оштрафовала Немецкий футбольный союз на 32 тыс. швейцарских франков (порядка 33 тыс. долларов) из-за нацистских лозунгов, которые кричали фанаты сборной на отборочном матче Чемпионата мира в Чехии.На своем сайте ФИФА опубликовала заявление, в котором обвинила немецких болельщиков в "ненадлежащем поведении", включая появление на поле посторонних лиц, бросание на поле предметов и использование пиротехники.Стоит отметить, что, выступив против объявленной минуты молчания перед матчем с Чехией, который проходил 2 октября в Праге, около двух сотен немецких фанатов начали скандировать нацистские лозунги и оскорблять 21-летнего бомбардира сборной ФРГ Тимо Вернера.Кроме того, как принимающую сторону на 5 тысяч франков (5 150 долларов) оштрафовали и Футбольную федерацию Чехии за неспособность обеспечить безопасность на стадионе.