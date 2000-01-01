Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







04.10 10:58   MIGnews.com

ФИФА оштрафовала Германию за фанатов-нацистов

Международная федерация футбола оштрафовала Немецкий футбольный союз на 32 тыс. швейцарских франков (порядка 33 тыс. долларов) из-за нацистских лозунгов, которые кричали фанаты сборной на отборочном матче Чемпионата мира в Чехии.

На своем сайте ФИФА опубликовала заявление, в котором обвинила немецких болельщиков в "ненадлежащем поведении", включая появление на поле посторонних лиц, бросание на поле предметов и использование пиротехники.

Стоит отметить, что, выступив против объявленной минуты молчания перед матчем с Чехией, который проходил 2 октября в Праге, около двух сотен немецких фанатов начали скандировать нацистские лозунги и оскорблять 21-летнего бомбардира сборной ФРГ Тимо Вернера.

Кроме того, как принимающую сторону на 5 тысяч франков (5 150 долларов) оштрафовали и Футбольную федерацию Чехии за неспособность обеспечить безопасность на стадионе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:05
Романа Полански вновь обвинили в изнасиловании
09:49
Палестинец продал дочь бедуинам за 10 000 шекелей
09:26
Король Испании обрушился с критикой на власти Каталонии
08:51
"Нетаниягу уничтожает "два государства"
08:32
Американская актриса извинилась за бойкот Израиля
07:54
Депутат Эрель Маргалит уходит из Кнессета
07:53
Каталония провозгласит независимость
06:29
Как получить водительские документы в дни праздника
05:47
Открытое небо: пассажиропоток Израиль - Россия растет
04:35
Голливудский актер сыграет основателя Playboy
03:28
Футболисты сборной Испании поругались из-за референдума
01:01
Джастину Биберу уже год негде жить
00:49
Ученые посчитали, сколько надо мыть руки
23:20
Италия частично уйдет под воду
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus