Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com
Один вечер, три победы | Фото: bryan/Flickr05.07 09:46   MIGnews.com

Один вечер, три победы

Вечер вторника принес три прекрасные новости для израильского спорта.

Израильский теннисист, Дуди Села, впервые за последние шесть лет прошел во второй круг Уимблдона. В первом круге он победил испанского теннисиста в пяти сетах. В следующем раунде задача у израильтянина намного сложнее: Джон Иснер, посеянный 21 на этом турнире.

"Наш человек" в НБА, Омри Каспи, подписал новый контракт, с... "Голден Стейт", чемпионом НБА. Последние пару лет израильтянина преследовали травмы и он менял клубы, как перчатки. Попасть в "Голден Стейт" - это огромный успех для него.

Ран Бен-Шимон, известный футбольный тренер и в прошлом не менее известный футболист, возглавил сборную Кипра. Контракт с тренером Ашдода был подписан вчера вечером на три года. В прошлом Бен Шимон тренировал кипрский клуб, его методы работы принесли отличный результат и были отмечены местной федерацией футбола. Будет интересно, если в следующем отборочном цикле, сборные Израиля и Кипра попадут в одну группу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:15
Иерусалим: Брат и кузен несколько лет насиловали сестру
09:40
В Италии проводят широкомасштабную облаву на мафиози
09:29
Выведенные в Израиле хризантемы назвали именем Нарендры Моди
09:29
Полиция перекрыла шоссе Аялон
09:04
Египет отменил визит Махмуда Аббаса
08:28
"Израиль должен готовиться ко дням после Аббаса"
08:07
Катар ответил на ультиматум арабских государств
07:49
Ким Чен Ын: Запуск ракеты - подарок американским ублюдкам
07:47
Скончался писатель Даниил Гранин
07:22
Россия продлила продэмбарго до конца 2018 года
07:17
ХАМАС может спровоцировать новый конфликт с Израилем
07:16
В финал праймериз Аводы вышли Перец и Габай
06:51
В Хевроне погиб офицер Голани
06:42
Премьер-министр Индии посетил могилу Биньямина Зеэва Герцля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus