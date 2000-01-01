05.07 09:46 MIGnews.com

Один вечер, три победы

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Вечер вторника принес три прекрасные новости для израильского спорта.Израильский теннисист, Дуди Села, впервые за последние шесть лет прошел во второй круг Уимблдона. В первом круге он победил испанского теннисиста в пяти сетах. В следующем раунде задача у израильтянина намного сложнее: Джон Иснер, посеянный 21 на этом турнире."Наш человек" в НБА, Омри Каспи, подписал новый контракт, с... "Голден Стейт", чемпионом НБА. Последние пару лет израильтянина преследовали травмы и он менял клубы, как перчатки. Попасть в "Голден Стейт" - это огромный успех для него.Ран Бен-Шимон, известный футбольный тренер и в прошлом не менее известный футболист, возглавил сборную Кипра. Контракт с тренером Ашдода был подписан вчера вечером на три года. В прошлом Бен Шимон тренировал кипрский клуб, его методы работы принесли отличный результат и были отмечены местной федерацией футбола. Будет интересно, если в следующем отборочном цикле, сборные Израиля и Кипра попадут в одну группу.