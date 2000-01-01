05.08 13:48 MIGnews.com

Уходит легенда: Усэйн Болт участвует в последнем чемпионате

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Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт, объявивший о завершении своей спортивной карьеры, начал участие в последнем чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в эти дни в Лондоне.Сегодня он бежит стометровку, но окончательно спорт Болт покинет после 12 августа, когда примет участие в эстафете 4х100 метров.В полуфинал сегодняшнего чемпионата Болт вышел лишь с восьмым временем, а, споткнувшись на выходе из стартовых колодок, отметил, что не готов пока говорить, какой результат способен показать на турнире."Забег был не таким гладким, как хотелось бы, но то, как я вернулся в него, показало, что я в неплохой форме", - отметил он.Спортсмен добавил, что его папа выступил против решения сына."Мой отец хочет, чтобы я продолжал. Но я буду счастлив уйти из спорта после этого чемпионата мира", - сказал Болт.За свою длительную спортивную карьеру он успел стать самым титулованым ямайским бегуном в истории, 8 раз побеждая на Олимпийских играл и 11 раз - на чемпионате мира по легкой атлетике.