05.08 08:31 MIGnews.com

Иранцев, сыгравших против Маккаби, накажут

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Федерация футбола Ирана осудила участие граждан Исламской республики в матче Лиги Европы УЕФА против израильской команды на стороне одного из греческих клубов.Как сообщает The Associated Press, речь идет о Масуде Шоджаи и Эхсане Хайсафи, которые 3 июля сыграли за "Паниониос" из греческой Неа Смирны против тель-авивского "Маккаби". Согласно распространенному вчера в иранских СМИ заявлению, федерация "решительно осудила" участие иранцев против "сионистской" команды.Футбольная федерация ИРИ пригрозила рассмотреть данный инцидент и огласить окончательное решение после личной беседы с обоими игроками. В прошлом они выступали за национальную сборную Ирана, и журналисты резонно отмечают, что на фоне данного инцидента Шоджаи и Хайсафи могут запретить участвовать в матчах иранской сборной в дальнейшем.В то же время в своем Twitter-аккаунте министерство иностранных дел Израиля очень высоко оценили решение иранских футболистов проигнорировать царящее у них на родине табу на счет участия в каких-либо спортивных соревнованиях с израильскими спортсменами или командами.К слову, матч третьего квалификационного раунда завершился победой "Маккаби" со счетом 0:1.В прессе отмечается, что в прошлом Масуд Шоджаи и Эхсан Хайсафи отказались ехать на матч против "Маккаби" в Тель-Авив.