06.01 11:13 MIGnews.com

Маккаби уступает Реалу

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Маккаби Тель-Авив проиграла в гостях мадридскому Реалу 81:93 в рамках отборочного турнира баскетбольной Евролиги.Второй круг первого этапа Евролиги начинался для Маккаби с тяжелого матча в Мадриде. В первом круге израильский клуб обыграл Реал, но гостевые матчи даются Маккаби тяжело в этом сезоне. Испанцы подошли к этой встрече не в самой лучшей спортивной форме, половина основного состава Реала травмирована.В первой половине Маккаби удавалось контролировать ход игры и даже вести в счете. Но, как уже не раз бывало, на вторую половину израильтян не хватило. После перерыва на паркет вышла другая команда, Реалу удалось убежать 15:0 и Маккаби уже не смог вернуться.Обидный проигрыш, получить Реал в таком состоянии редко удается. Тренерскому штабу не удается решить проблему неровной игры Маккаби как по ходу матча, так и от тура к туру.