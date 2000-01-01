06.07 09:35 MIGnews.com

Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста спустя 12 лет

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54-летний Гарри Каспаров сообщил о том, что он возобновляет свою спортивную карьеру после 12-летнего перерыва.Знаменитый гроссмейстер станет одним из участников Grand Chess Tour, который состоится в августе в Сент-Луисе. Каспаров выступит в номинации по рапиду и блицу, его соперниками станут девять шахматистов. Среди противников Каспарова будут и россияне.Сам Каспаров отметил, что для него возобновить игру в Сент-Луисе – большая честь, а перед первой партией после 12-летнего перерыва он испытывает трепет.Гарри Каспаров считается одним из самых сильных игроков в шахматы в истории. Он являлся бессменным чемпионом мира в 1985-1993 гг.