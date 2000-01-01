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Второй подход | Фото: Thinkstock07.07 10:55   MIGnews.com

Второй подход

Во втором предварительном круге футбольной Лиги Европы выступят три израильских клуба.

Уже в ближайший четверг пройдут первые матчи второго предварительного круга Лиги Европы. "Маккаби Тель-Авив" сыграет с исландским клубом "Рейкьявик". Исландцы заняли третье место в прошлом сезоне во внутреннем чемпионате, а в первом круге прошли финский клуб.

Столичный "Бейтар", обыграв венгерский "Вашаша" 7:3 по сумме двух встреч, встретится с болгарским клубом "Ботев Пловдив", который одолел в первом круге албанскую команду.

Самая сложная жеребьевка досталась "Бней-Йегуде". Оранжевые начинают свои выступления как раз со второго круга, как обладатели Кубка Израиля. В соперники им достался словацкий "Тренчин", который разгромил в первом круге "Кутаиси" со счетом 8:1 по сумме двух матчей.
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