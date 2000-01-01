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Великая победа | Фото: Thinkstock07.10 11:21   MIGnews.com

Великая победа

В отборочном матче ЧМ 2018 по футболу сборная Израиля с огромным трудом одолела сборную Лихтенштейна.

Израильтяне, которые уже проиграли в этом отборочном цикле и Албании, и Македонии, наконец то нашли равного по силам соперника. Гости владели инициативой, имели массу возможностей для взятия ворот, особенно в первом тайме.

Однако забить удалось только один раз, да и то после ошибки вратаря соаерника. 1:0 минимальная победа Израиля, которая дает им призрачные шансы побороться за 3 место в группе.

Проблема, что в последнем отборочном матче сборная Израиля сыграет против Испании, которая уже оформила путевку в Россию
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