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instagram 08.10 01:19   MIGnews.com

Футболист Уэйн Руни приступил к покраске скамеек

Британский футболист Уэйн Руни начал отрабатывать 100 часов обязательных работ, назначенных судом за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Журналисты издания обнаружили нападающего ливерпульского клуба "Эвертон" красящим скамейки в саду дома престарелых неподалеку от своего дома в городе Престбери (графство Чешир).

Напомним, что бывший игрок "Манчестер Юнайтед" был задержан за вождение в нетрезвом виде. Суд приговорил спортсмена к общественным работам.
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