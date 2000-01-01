Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







08.10 10:33   MIGnews.com

Ищите виновного

Как все понимали заранее и вторая доппинг-проба Шир Цедека оказалась положительной. Защитник Ха-Поэля из Беер Шевы получил в составе пищевой добавки октопамин. Это вид наркотика, запрещенный с 2014 года Всемирным антидопинговым агентством в связи с его стимулирующими свойствами. Теперь идиллия "один за всех и все за одного" закончилась и надо разбираться, кто виноват.

Чемпион Израиля элегантно пытался скинуть вину на сборную Израиля, на сборах которой Шир участвовал за неделю до проверки. К его несчастью, наркотик выводится из организма в течении 24 часов, так что дружеская попытка все свалить на соседа, не прошла.

Второй вариант для клуба доказать, что в немецкой пищевой добавке, которую используют в клубе, не указано по ошибке данное вещество. Но в эту историю никто не поверит, миллионы спортсменов употребляют точно такую же добавку. Игрок сразу заявил, что ничего не принимал вне стен клуба и не понимает, чего к нему пристали.

В общем, веселая история, в которой каждый пытается вывести себя из-под обстрела.

Если будет доказана вина клуба, то чемпион Израиля будет дисквалифицирован на несколько лет со всех европейских соревнований, что приведет к огромной денежной потере и ставит под сомнение прекрасный проект, реализованный в столице Негева. Если виновным признают самого игрока, то один из ведущих израильских защитников будет дисквалифицирован на 2-4 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:56
Израиль хотел разбомбить крематорий в Сирии
09:24
Посол ПА в ООН: Мы продолжим действовать как "государство"
08:47
На дворец короля Салмана напали: есть погибшие
08:20
Впервые за 4 года ЮНЕСКО перестанет осуждать Израиль
07:14
Ракетная тревога на юге Израиля
05:15
Над Китаем взорвался метеор (видео)  
04:49
Шакира разошлась с мужем
03:33
Девушка ослепла из-за игры на смартфоне
02:17
Vogue выставил на обложку 73-летнюю модель
01:19
Футболист Уэйн Руни приступил к покраске скамеек
00:29
Чем полезен отказ от интимной близости?
23:34
В Дании нашли части тела погибшей журналистки Ким Уолл
22:22
Крышки канализационных люков разыграли в лотерею
21:58
Израиль выделит 7 млн. шекелей на борьбу с бойкотом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus