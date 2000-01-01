08.10 10:33 MIGnews.com

Ищите виновного

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Как все понимали заранее и вторая доппинг-проба Шир Цедека оказалась положительной. Защитник Ха-Поэля из Беер Шевы получил в составе пищевой добавки октопамин. Это вид наркотика, запрещенный с 2014 года Всемирным антидопинговым агентством в связи с его стимулирующими свойствами. Теперь идиллия "один за всех и все за одного" закончилась и надо разбираться, кто виноват.Чемпион Израиля элегантно пытался скинуть вину на сборную Израиля, на сборах которой Шир участвовал за неделю до проверки. К его несчастью, наркотик выводится из организма в течении 24 часов, так что дружеская попытка все свалить на соседа, не прошла.Второй вариант для клуба доказать, что в немецкой пищевой добавке, которую используют в клубе, не указано по ошибке данное вещество. Но в эту историю никто не поверит, миллионы спортсменов употребляют точно такую же добавку. Игрок сразу заявил, что ничего не принимал вне стен клуба и не понимает, чего к нему пристали.В общем, веселая история, в которой каждый пытается вывести себя из-под обстрела.Если будет доказана вина клуба, то чемпион Израиля будет дисквалифицирован на несколько лет со всех европейских соревнований, что приведет к огромной денежной потере и ставит под сомнение прекрасный проект, реализованный в столице Негева. Если виновным признают самого игрока, то один из ведущих израильских защитников будет дисквалифицирован на 2-4 года.