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Гимнаст-репатриант принес Израилю `серебро` 08.10 11:28   MIGnews.com

Гимнаст-репатриант принес Израилю "серебро"

В израильском спорте зажглась новая звезда - 20-летний гимнаст Артем Долгопят стал "серебряным" призером проходящего в канадском Монреале чемпионата мира по спортивной гимнастике. С результатом в 14,533 балла репатриант из Украины занял второе место в вольных упражнениях.

На третьем месте с минимальной разницей разместился американский гимнаст Юл Молдауэр – 14,500 очков. А звание чемпиона досталось олимпийскому медалисту, японцу Кензо Сираи, которому Долгопят уступил с разницей в 1,1 балла. Сираи уже в третий раз подряд отстоял звание чемпиона мира.

Впрочем, для самого Долгопята данный результат можно назвать великолепным, так как это было его первым появлением на чемпионате мира.

"Я знаю, что такой результат очень редко достигается на первых финальных соревнованиях. О большем я и просить не мог. Я все еще не могу в это поверить", - сказал он спустя несколько часов после соревнований.

Ранее в этом году он занял четвертое место на чемпионате Европы по гимнастике, уступив последнее призовое место соотечественнику Алексу Шатилову, который решил пропустить чемпионат в Монреале из-за рождения дочери.

"Алекс мне как брат, и без него я бы не достиг того, что достиг. Я и все израильские спортсмены очень многим ему обязаны", - признался Артем Долгопят.

Стоит отметить, что после неудачи на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, откуда Шатилов уехал с пустыми руками, гимнаст задумался об окончании спортивной карьеры. Если же он решится уйти из спорта, вполне вероятно, что его заменит юный Долгопят.

За его достижение из совместного фонда Олимпийского комитета Израиля, министерства культуры и спорта и "Мифаль ха-паис" гимнасту выделят 84 тысяч шекелей. Его тренеру из тель-авивского клуба "Маккаби" Сергею Вайсбергу положена половина суммы.
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