09.01 23:13 MIGnews.com
Вратарь выиграл годовой запас пиццы после матча Кубка Англии
32-летний вратарь футбольного клуба третьего английского дивизиона "Флитвуд Тайн" Крис Нил выиграл годовой запас пиццы от известной пиццерии PapaJohns.
Как сообщает The Sun, пиццерия пообещала голкиперу годовой запас пиццы бесплатно, если он сумеет не пропустить в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Лестер Сити".
Матч закончился со счетом 0:0, и теперь Нил может в течение года наслаждаться вкусной продукцией пиццерии.
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