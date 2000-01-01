09.01 23:13 MIGnews.com

Вратарь выиграл годовой запас пиццы после матча Кубка Англии

The Fleetwood keeper could win a year’s supply of pizza today if he keeps a clean sheet against #LCFC pic.twitter.com/siisjaehKU — Rob Tanner (@RobTannerMerc) 6 января 2018 г.

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32-летний вратарь футбольного клуба третьего английского дивизиона "Флитвуд Тайн" Крис Нил выиграл годовой запас пиццы от известной пиццерии PapaJohns.Как сообщает The Sun, пиццерия пообещала голкиперу годовой запас пиццы бесплатно, если он сумеет не пропустить в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Лестер Сити".Матч закончился со счетом 0:0, и теперь Нил может в течение года наслаждаться вкусной продукцией пиццерии.