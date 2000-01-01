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США довольны участием КНДР в зимних играх 09.01 19:01   MIGnews.com

США довольны участием КНДР в зимних играх

В Белом Доме с оптимизмом рассматривают участие Северной Кореи в зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. В Соединённых Штатах убеждены: такой шаг позволит КНДР увидеть воочию и оценить все плюсы прекращения мировой изоляции. Такое мнение во вторник, 9 января, озвучил представитель Совета по национальной безопасности Белого дома.

"Это возможность для режима увидеть ценность прекращения своей международной изоляции путем денуклеаризации", – приводит перевод его слов информационное агентство РИА Новости.

Ранее во вторник, 9 января, появилась информация о том, что представители Северной Кореи и Южной Кореи смогли договориться о том, что спортсмены из КНДР будут принимать участие в Олимпиаде в Пхёнчхане. Помимо атлетов, Северная Корея отправит в Пхёнчхан и свою высокопоставленную делегацию.

Также во время переговоров Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры по военным вопросам.
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