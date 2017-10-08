Испанская сборная по футболу посетила Стену Плача

Вечером в пятницу на столичном стадионе "Тедди" Израиль будет принимать Испанию. Для обеих сборных это будет последним матчем отборочного раунда Чемпионата мира по футболу-2018.
Игра будет скорее символической, так как выйти из группы у Израиля шансов нет, а, обыграв в субботу Албанию со счетом 3-0, Испания уже обеспечила себе место в финале. Звездный состав – Серхио Рамос, Жерар Пике, Иско и Тьяго Алькантара – обеспечил своей сборной 8 побед и одну ничью.
Израиль же занимает в группе четвертое место. И если с Албанией нас разделяет лишь 1 очков, то Италия оторвалась на недостижимые 8 очков.
Усиленно пытаясь абстрагироваться от политики и каталонского вопроса, в воскресенье испанцы дали пресс-конференцию в Иерусалиме, после чего посетили Стену Плача. Однако визит не прошел гладко – как только футболисты оказались возле Котеля, их обступили фанаты, что вызвало беспокойство со стороны службы безопасности.
Впрочем, все обошлось без происшествий и футболисты с удовольствием выкладывали фотографии со святыней.