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Экс-футболист сборной Англии попал в книгу рекордов Гиннесса | Фото:09.10 18:05   MIGnews.com

Экс-футболист сборной Англии попал в книгу рекордов Гиннесса

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч включен в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, забивший больше всех голов головой в матчах английской премьер-лиги. Об этом в понедельник, 9 октября сообщает РБК.

С 2011 года Крауч играет за "Сток Сити". В рамках английского высшего дивизиона он провел 436 матчей, забив 105 голов, из них 36 – головой, сообшает пресс-служба клуба.

За карьеру 36-летний нападающий выступал за "Астон Виллу", "Саутгемптон", "Ливерпуль", "Портсмут", "Тоттенхэм Хотспур" и "Сток Сити".

Его ближайшим преследователем по количеству мячей, забитых головой, является французский форвард лондонского "Арсенала" Оливье Жиру, у которого 28 мячей, забитых головой.

Год назад в Книгу рекордов Гиннесса попали несколько спортсменов. За различные достижения были награждены в том числе форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, английский футбольный клуб "Лестер", голкипер лондонского "Арсенала" Петр Чех, хавбек "Эвертона" Гарет Бэрри, американская футболистка Карли Ллойд, теннисисты Новак Джокович и Серена Уильямс, голландский автогонщик Макс Ферстаппен.
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