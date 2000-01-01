09.10 18:05 MIGnews.com

Экс-футболист сборной Англии попал в книгу рекордов Гиннесса

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Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч включен в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, забивший больше всех голов головой в матчах английской премьер-лиги. Об этом в понедельник, 9 октября сообщает РБК.С 2011 года Крауч играет за "Сток Сити". В рамках английского высшего дивизиона он провел 436 матчей, забив 105 голов, из них 36 – головой, сообшает пресс-служба клуба.За карьеру 36-летний нападающий выступал за "Астон Виллу", "Саутгемптон", "Ливерпуль", "Портсмут", "Тоттенхэм Хотспур" и "Сток Сити".Его ближайшим преследователем по количеству мячей, забитых головой, является французский форвард лондонского "Арсенала" Оливье Жиру, у которого 28 мячей, забитых головой.Год назад в Книгу рекордов Гиннесса попали несколько спортсменов. За различные достижения были награждены в том числе форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, английский футбольный клуб "Лестер", голкипер лондонского "Арсенала" Петр Чех, хавбек "Эвертона" Гарет Бэрри, американская футболистка Карли Ллойд, теннисисты Новак Джокович и Серена Уильямс, голландский автогонщик Макс Ферстаппен.