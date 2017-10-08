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Триумф Израиля в дзюдо: 3 золота, серебро и бронза

Gold medal 🥇 Grand prix tashkent ! Thanks everyone ((: Публикация от Sasson Ori (@ori_sasson) Окт 8 2017 в 9:14 PDT

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Сразу три израильских дзюдоиста – "супертяж" Ор Сассон, Саги Муки и Бетина Темелкова – стали "золотыми" призерами завершившегося в Узбекистане чемпионата по дзюдо. Кроме них, отличились Тимна Нельсон Леви и Ярден Майерсон, которые получили серебряную и бронзовую медали соответственно.Так, Израиль стал триумфатором Гран-при Ташкента по дзюдо, закрытие которого состоялось вчера. После этих соревнований Еврейское государство заняло первую строчку в рейтинге Международной федерации дзюдо, на целых две золотых медали оторвавшись от ближайшего соперника – Узбекистана.Первое место в категории больше 100 кг досталось 27-летнему бронзовому призеру Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ору Сассону после победы над киргизом Юрием Краковецким. Как видно, в эти 14 месяцев перерыва после Олимпиады он явно не бездельничал. Спортсмен уже поделился достижением со своими подписчиками в Instagram.25-летнему Муки занял первое место в категории 73-81 кг после победы над соперником из Монголии Дагвасуреном Ньямсуреном.А Бетине Темелковой – выступающей за Израиль 20-летней болгарской дзюдоистке – медаль досталась после победы над полькой Агатой Перен, став ее первой наградой на "взрослых" соревнованиях, хотя в прошлом месяце она уже принесла Израилю "серебро" на чемпионате Европы среди юниоров.Несмотря на ее потрясающие результаты, через два месяца срок ее израильской визы истекает и, если министр внутренних дел Арье Дери не предоставит ей гражданство и не выдаст паспорт, для Израиля ее звезда может погаснуть. Министр культуры и спорта Мири Регев уже обратилась к своему коллеге, чтобы он не мешкал с положительным решением.