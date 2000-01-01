10.01 21:50 MIGnews.com

Лебедев: Допинговый скандал - заказной

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поделился своей точкой зрения относительно публикации хакерской группировки Fancy Bear.В данной публикации была вскрыта переписка представителей Международного олимпийского комитета (МОК)."С первого дня у нас было мнение, что вся возня, которая развернулась вокруг наших спортсменов, — это заказ определенных стран и структур. Цель одна — любыми способами вытеснить Россию с лидирующих позиций в спорте", — цитирует заявление Лебедева информационное агентство ТАСС.Он также отметил, что с его точки зрения, России необходимо добиваться восстановления позиций."Идет борьба на политическом, экономическом, а теперь и на спортивном поле. Нужно сопротивляться и использовать все возможные юридические способы", — отметил он.Напомним, раннее в среду, 10 января, хакерская группировка Fancy Bear опубликовала переписку сотрудников МОК. Обнародованные материалы раскрыли истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.Хакеры установили, что перед Маклареном изначально стояла задача лишить Россию права участия в Олимпиаде и дискредитировать МОК.