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Роналду останется в `Реале` | Фото: Instagram11.07 01:04   MIGnews.com

Роналду останется в "Реале"

Многократный обладатель "Золотой бутсы" Криштиану Роналду решил остаться в мадридском "Реале", за который он выступает с 2009 года. Как пишет испанская газета AS, 32-летний португалец уже уведомил руководство клуба о своем намерении провести сезон-2016/17 в прежнем составе.

Напомним, что в прошлом месяце бомбардир заявил о желании уйти из ФК. Поводом для такого решения одного из самых дорогих футболистов современности послужило его недовольство обвинениями со стороны испанской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Роналду грозит взыскание 14,7 миллионов евро неуплаченных налогов и до 5 лет тюрьмы за уклонение от их уплаты.
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