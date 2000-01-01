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Иран исключил футболистов из сборной за игру против Маккаби 10.08 15:50   MIGnews.com

Иран исключил футболистов из сборной за игру против Маккаби

Два иранских футболиста-полузащитника Масуд Шоджаи и Эхсан Хайсафи были исключены из сборной ИРИ. Таким образом, футболистов наказали за участие в матче против израильского клуба, сообщило агентство AFP со ссылкой на иранское министерство спорта.

Заместитель министра спорта Мохаммад Реза Даварзани заявил, что футболисты больше не могут носить форму национальной сборной после того, как в третьем отборочном раунде Лиги Европы они сыграли против израильского клуба "Маккаби" (Тель-Авив) в составе греческого "Паниониоса".

"Шоджаи и Хайсафи больше нет места в национальной сборной Ирана, потому что они пересекли установленную красную линию. У них заключен контракт с клубом, по которому надо платить и играть за эту команду, но играть с представителем отвратительного режима неприемлемо для иранского народа", - сказал он на государственном телевидении Ирана.

Кроме того, в ведомстве напомнили о том, что в прошлом футболисты отказались играть против "Маккаби" на выезде, несмотря на все оказанное на них давление и финансовые штрафы, но в домашнем матче, который проходил в Неа Смирне, они этого не сделали, за что и поплатились.

Впрочем их команде это не помогло: "Маккаби" победил в обоих матчах.
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