10.10 08:45 MIGnews.com

Израиль не едет в Россию

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Сборная Израиля по футболу завершила свое выступление в отборочной группе Чемпионата Мира 2018, проиграв дома 0:1 второму составу сборной Испании.Результат команды - четвертое место в группе после Испании, Италии и Албании, и одно из самых слабых выступлений сборной с начала 90-х, когда сборная Израиля перешла в европейскую зону.Дело не только в результате, но и в игре команды, бесконечных ссорах внутри коллектива, бесхребетности игроков.Домашние поражения против Албании и Македонии стали тяжелым ударом для болельщиков. В тот момент, когда многие европейские середнячки подтягиваются к грандам, израильская сборная скатывается к уровню игры «карликовых» стран.Понятно, что тренер сборной Элиша Леви не получит продление контракта. Вопрос, есть ли на свете такой специалист, который может сделать из бездарных игроков боевой коллектив? Может позвать Хиддинка?