11.01 14:15 MIGnews.com

WADA: нам пытаются помешать хакеры из Fancy Bear

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило хакеров из Fancy Bear в стремлении подорвать работу организации ее партнеров. Так WADA ответила на обвинение хакеров, что их агентство пытается повлиять на Международный Олимпийский Комитет (МОК) и о связях ее сотрудников с ФБР. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на менеджера по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран.Накануне Fancy Bear опубликовали переписку директора по правовым вопросам МОК Говарда Стулла с генеральным директором МОК Кристофе Де Кеппером и научным директором МОК Ричардом Бюджеттом. Согласно обнародованным данным, эксперт WADA Ричард Макларен сначала сотрудничал с комиссиями МОК, но позже перестал, сославшись на занятость.По мнению хакеров, WADA и Олимпийский комитет США хотят исключить МОК от руководства олимпийского движения, чтобы получить политическое господство над англоязычными народами. Также они сообщили, что эти организации "стремятся лишить старых коррумпированных чиновников Лозанны доступа к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть мира спорта". Кроме этого, они обвинили некоторых членов комиссии в связях со спецслужбами Соединенных Штатов Америки.Летом 2016 года Макларен предоставил доклад, в котором утверждается, что Россия намерено скрывает результаты проб на допинг своих спортсменов. Позднее эксперт из антидопингового агентства обнародовал вторую часть своего доклада, в котором говорилось о том, что к допинговой системе в России причастны более тысячи спортсменов, в том числе и золотые медалисты Олимпиады в Сочи. В результате МОК начал расследование и по его итогам отстранил российскую сборную от Олимпийских игр 2018. Немного позже Комитет "дал добро" на участие российских спортсменов в Олимпиаде, но только под нейтральным флагом.Хакеров из Fancy Bear неоднократно обвиняли в связях с российскими спецслужбами.