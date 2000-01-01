12.10 04:13 MIGnews.com

Чемпион СССР по футболу умер в Швеции

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В Швеции в среду, 10 октября в возрасте 59 лет умер знаменитый защитник московского "Торпедо" и чемпион СССР по футболу Сергей Пригода. Спортсмен скончался всего несколько недель до своего 60-летнего юбилея, сообщают российские СМИ.О причинах и обстоятельствах смерти пока неизвестно, передает РБК.По имеющийся информации, Пригода был обнаружен мертвым в минувший понедельник, 9 октября в его квартире, которая находится в шведском городке Векше. Известно что футболист выступал на позиции защитника. В составе "Торпедо" он провел 12 лет в период с 1976 по 1988 годы.Всего за "Торпедо" Пригода провел 325 матчей, забил три мяча, в 1985 году став обладателем приза "Самый красивый гол". За сборную СССР спортсмен выступил 19 раз. На протяжении 8 лет был капитаном команды.После "Торпедо" с 1989 года по 1991-й выступал в клубе "Эстер2 (Векшё), в котором затем стал тренером. Также являлся главным тренером шведских клубов "Мьэльбю" Хяллевик (1997−1998), "Браге" Бурленге (2000−2002), "Мугеда" (2005−2012) и "Векшё" (2013).Ранее в беседе с журналистами футболист признался, что его тянет в Россию, где он хотел бы работать тренером.