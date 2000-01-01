12.10 06:31 MIGnews.com

Капитану "Ювентуса" предложили стать министром

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Капитану туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу, 40-летнему Джанлуиджи Буффону, предложили начать карьеру в политике, возглавив министерство спорта в правительстве. Такой выбор сделал итальянский деятель культуры и политик Витторио Сгарби, презентуя свою новую партию."Буффон - подходящий кандидат, он играет за сборную и скоро завершит карьеру. Его интересует искусство и политика. Он проявил интерес к предложению нашей партии и писал мне об этом. Также мы встречались на выставке в Триесте, и он подтвердил свою заинтересованность и поддержку", - заявил он.Реакция самого Буффона на предложение пока неизвестна, однако он уже сообщил, что после Чемпионата мира 2018 закончит спортивную карьеру. Очевидно, футбол ему настолько надоел, что даже тренером он быть несогласен.Однако итальянские СМИ пишут, что ему могут предложить место в совете директоров "Ювентуса".