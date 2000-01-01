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Маккаби проявляет характер | Фото: Your Best Digs/Flickr12.01 07:37   MIGnews.com

Маккаби проявляет характер

Маккаби Тель-Авив с огромным трудом одолела Бамберг 90:88 в очередном туре баскетбольной Евролиги.

Израильтяне принимали один из самых слабых клубов Евролиги и едва не потерпели третье подряд поражение в турнире. Играли откровенно слабо, проигрывали по ходу практически всего матча. В середине последней четверти Маккаби проигрывала 8 очков.

В этот момент игроки Маккаби, может быть, впервые в этом сезоне, проявили характер, и в концовке встречи вырвали победу.

Надо признать, что судьи серьезно помогли хозяевам.
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