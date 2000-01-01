13.07 09:31 MIGnews.com

Победа на неделю

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В первом матче 2 квалификационного раунда Лиги Чемпионов Ха-Поэль Беэр-Шева победила, но этого может не хватить для выхода в следующий круг.Соперник у чемпиона Израиля был вполне проходимый: чемпион Венгрии Гонвед. И в первом домашнем матче нужно было одержать уверенную победу. Однако матч сложился не просто для южан. Они смогли дважды поразить ворота соперника, но пропустили один мяч. Победа за израильтянами 2:1, но в ответном матче через неделю им придется серьезно попотеть, чтобы пройти дальше.