Победа на неделю

В первом матче 2 квалификационного раунда Лиги Чемпионов Ха-Поэль Беэр-Шева победила, но этого может не хватить для выхода в следующий круг.
Соперник у чемпиона Израиля был вполне проходимый: чемпион Венгрии Гонвед. И в первом домашнем матче нужно было одержать уверенную победу. Однако матч сложился не просто для южан. Они смогли дважды поразить ворота соперника, но пропустили один мяч. Победа за израильтянами 2:1, но в ответном матче через неделю им придется серьезно попотеть, чтобы пройти дальше.