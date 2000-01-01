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Зенит едет в Израиль | Фото: Thinkstock14.07 17:37   MIGnews.com

Зенит едет в Израиль

В европейских футбольных турнирах состоялись только первые матчи второго квалификационного раунда, а в Швейцарии уже провели жеребьевку следующего круга.

В Лиге Чемпионов Ха-Поэль Беер Шева получит в соперники победителя пары Людогорец Болгария - Жальгирис Литва. Болгары дважды в последние годы учавствовали в груповом этапе Лиги Чемпионов, но в первом матче в Литве они уступили 1:2. Беер Шева с таким же счетом победила венгерский Гонвед, но им предстоит тяжелый гостевой матч.

В Лиге Европы Маккаби Тель-Авив, в случае победы над исландским клубом, сыграет с победителем пары Панионис Греция - Горица Словения. В первом матче греки были сильнее 2:0. Столичный Бейтар оказался в тяжелой ситуации после домашней ничьи с болгарами, но если им все же удастся пройти дальше, их ждет португальский Маритимо. Не повезло Бней Йегуде. Сыграв вничью в Словакии, у них есть все шансы пройти в следующий круг, там их ожилает питерский Зенит.
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