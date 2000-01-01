14.07 08:21 MIGnews.com

Выигрывает только Маккаби

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Три израильских клуба провели первые матчи в рамках 2 квалификационного раунда Лиги Европы.Первыми вступили в бой игроки Маккаби Тель-Авив, справедливо решив что справиться с противником из Исландии будет проще в самую жару. Однако футболистам Рейкьявика видимо израильская погода пришлась по душе и большую часть матча они выглядели свежее хозяев поля.Им удавалось сдерживать атаки Маккаби и в одной из первых контратак открыть счет. Только в этот момент хозяева проснулись, резко взвинтили темп и забили три мяча. Победы 3:1 должно хватить для общей победы, но пропущенный гол может сыграть злую шутку.Столичный Бейтар принимал очень посредственный клуб из Болгарии "Ботев". Именно домашние матчи становятся "ахиллесовой пятой " для иерусалимской команды. Им намного легче играть на контратаках, чем навязывать свою игру. И в этом матче у них ничего не получалось, несмотря на то, что им удалось забить быстрый гол. Однако больше ничего Бейтару создать не удалось.Игра в атаке сбилась на индивидуальные действия, с которыми болгары справлялялись или мазали нападающие иерусалимцев. Ближе к середине второго тайма гости поняли, что хозяева выдохлись и начали сами активничать на половине поля Бейтара. Защита хозяев не справлялась с контратаками соперника и болгарам в результате удалось сравнять счет. Ничья 1:1 , прекрасный результат для болгарской команды, а Бейтару придется спасать ситуацию уже в Пловдиве.С таким же счетом, 1:1, завершилась игра в Словакии между местным клубом "Тренчин" и обладателем Кубка Израиля, Бней Йегудой. Израильтяне практически весь матч защищались, но в одной из контратак им удалось забить супер важный гостевой гол. Хозяева поля имелли массу возможностей забить, но им удалось только сравнять счет. Через неделю в Тель-Авиве "оранжевые" имеют все шансы пробиться в следующий круг.