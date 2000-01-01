Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон 16.07 04:31   MIGnews.com

Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон

23-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдонский турнир, обыграв в финале американку Винус Уильямс - 7-5, 6-0.

За пару часов до матча Гарбинье сказала, что, выходя на корт, не будет смотреть туда, где стоит главный трофей турнира, а постарается просто сыграть еще один матч.

Накануне большинство специалистов предсказывали, что нас почти наверняка ждет трехсетовый матч.

Мугуруса выиграла второй мэйджор в карьере и первый на Уимблдоне. Ранее испанка побеждала на "Ролан Гаррос" в сезоне-2016. Ее 37-летняя соперница, пятикратная победительница Уимблдона, Винус Уильямс проиграла четвертый финал турнира в карьере.

По итогам Уимблдона Гурбинье Мугуруса станет пятой ракеткой мира, Винус Уильямс – девятой.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:54
Милан объявил войну селфи-палкам и напиткам в бутылках
01:32
Ученые: Секс замедляет старение женщин
23:19
Земля сформировалась из гигантского грязевого шара
22:11
Ученые обнаружили неожиданное свойство чая
21:49
Франция призывает снять санкции с Катара
21:26
Уимблдон: "Слишком умного" зрителя вывели на корт в юбке  
20:44
Рабы Ким Чен Ына зарабатывают в России миллионы для КНДР
19:24
Тони Блэр требует отменить Brexit
17:55
ХАМАС призвал убивать еще больше израильских полицейских
17:27
"Руководство Израиля теряет историческую возможность"
16:54
СМИ сообщили о том, что Шелдон Адельсон "слил" Нетаниягу
15:53
В мечеть в деревне жертвы теракта кинули гранату
15:15
Польша: парламент наделил себя правом назначать судей
14:47
Ученые: засуха на Ближнем Востоке продлится еще десятилетие
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus