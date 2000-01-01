Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон

23-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдонский турнир, обыграв в финале американку Винус Уильямс - 7-5, 6-0.
За пару часов до матча Гарбинье сказала, что, выходя на корт, не будет смотреть туда, где стоит главный трофей турнира, а постарается просто сыграть еще один матч.
Накануне большинство специалистов предсказывали, что нас почти наверняка ждет трехсетовый матч.
Мугуруса выиграла второй мэйджор в карьере и первый на Уимблдоне. Ранее испанка побеждала на "Ролан Гаррос" в сезоне-2016. Ее 37-летняя соперница, пятикратная победительница Уимблдона, Винус Уильямс проиграла четвертый финал турнира в карьере.
По итогам Уимблдона Гурбинье Мугуруса станет пятой ракеткой мира, Винус Уильямс – девятой.