16.07 04:31 MIGnews.com

Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон

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23-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдонский турнир, обыграв в финале американку Винус Уильямс - 7-5, 6-0.За пару часов до матча Гарбинье сказала, что, выходя на корт, не будет смотреть туда, где стоит главный трофей турнира, а постарается просто сыграть еще один матч.Накануне большинство специалистов предсказывали, что нас почти наверняка ждет трехсетовый матч.Мугуруса выиграла второй мэйджор в карьере и первый на Уимблдоне. Ранее испанка побеждала на "Ролан Гаррос" в сезоне-2016. Ее 37-летняя соперница, пятикратная победительница Уимблдона, Винус Уильямс проиграла четвертый финал турнира в карьере.По итогам Уимблдона Гурбинье Мугуруса станет пятой ракеткой мира, Винус Уильямс – девятой.