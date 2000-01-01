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Криштиану Роналду уходит из `Реала` | Фото: instagram16.06 15:16   MIGnews.com

Криштиану Роналду уходит из "Реала"

Форвард мадридского "Реала", многократный обладатель "Золотой бутсы" Криштиану Роналду в самое ближайшее время может покинуть свой клуб.

Как пишет испанское издание А Воla, поводом для такого решения одного из самых дорогих футболистов современности послужило его недовольство обвинениями со стороны испанской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Роналду грозит взыскание 14,7 миллионов евро неуплаченных налогов и до 5 лет тюрьмы за уклонение от их уплаты.

СМИ утверждают, что о своем порыве он уже сообщил президенту "Реала" Флорентино Переса, заявив, что это решение окончательное и обсуждению не подлежит. Вероятнее всего, спортивную карьеру он продолжит на прежнем месте работы — в британский ФК "Манчестер Юнайтед", либо перейти во французский "ПСЖ".
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