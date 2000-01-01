17.07 00:20 MIGnews.com

Страны Залива требуют отобрать у Катара ЧМ-2022

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Шесть арабских стран – Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет – призывают Международную федерацию футбола лишить Катар права проводить Чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщил портал The Local со ссылкой на президента FIFA Джанни Инфантино.В своем обращении они ссылаются на статут FIFA, согласно ЧМ должен быть перенесен в другую страну в случае наступления чрезвычайных ситуаций, а то, что Катар является "базой для международного терроризма" как раз к таковым и относится.В противном случае шесть обратившихся стран пригрозили бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2022.В самой федерации заявили о том, что никакие обращения к ним не поступали и что они постоянно поддерживают контакт с организационным комитетом ЧМ-2022 и катарскими властями, отметил он.