Страны Залива требуют отобрать у Катара ЧМ-2022

Шесть арабских стран – Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет – призывают Международную федерацию футбола лишить Катар права проводить Чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщил портал The Local со ссылкой на президента FIFA Джанни Инфантино.
В своем обращении они ссылаются на статут FIFA, согласно ЧМ должен быть перенесен в другую страну в случае наступления чрезвычайных ситуаций, а то, что Катар является "базой для международного терроризма" как раз к таковым и относится.
В противном случае шесть обратившихся стран пригрозили бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2022.
В самой федерации заявили о том, что никакие обращения к ним не поступали и что они постоянно поддерживают контакт с организационным комитетом ЧМ-2022 и катарскими властями, отметил он.