Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Спортсмены из КНДР примут участие в Олимпиаде 18.01 05:15   MIGnews.com

Спортсмены из КНДР примут участие в Олимпиаде

Северокорейские спортсмены появятся на выходе команд на открытии Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Выйдут они под общим флагом объединения. Такое решение было принято официальными представителями КНДР и Южной Кореи по итогам шести встреч, которые состоялись в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

Согласно данной договорённости, на открытии Игр обе команды продемонстрируют своё стремление к национальному воссоединению, пройдя совместным маршем под белым флагом, на котором будет изображение Корейский полуостров.

По итогам переговоров стороны было также опубликовано совместное заявление, где идёт речь о том, что на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане Северная Корея и Южная Корея сформируют единую команду в женском хоккее. Состоятся также общие тренировки на северокорейском горнолыжном курорте Масикрён.

Было согласовано, что Олимпийская команда Северной Кореи будет состоять из 150 атлетов.

Кроме всего прочего, на Играх также состоится показательное выступление мастеров тхэквондо из КНДР.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:43
Данные Моссада привели к аресту иранских шпионов в Германии
12:11
Убийцу девушки нашли по фото в соцсетях
12:03
Видео: смертельный маршрут в Казахстане
11:39
Крах пузыря криптовалют: дна нет  
11:37
Нешер: в офисном здании оказывали секс-услуги
10:57
Нетаниягу: Мы доберёмся до каждого, кто вредит Израилю
10:07
Нетаниягу в центре "бело-голубых технологий"
09:41
Турецкая армия готовится к вторжению в Сирию  
09:26
ЦАХАЛ: операция в Дженине еще не закончена
09:23
Либерман: Террористам от нас не спрятаться
09:01
В Казахстане в автобусе заживо сгорели более 50 человек
08:45
Видео: Силы безопасности взрывают дом убийцы Разиэля Шеваха
08:19
Гендерная нейтрализация: унисекс Abercrombie для детей
07:39
"Мы достанем террористов везде"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus