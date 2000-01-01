18.01 05:15 MIGnews.com

Спортсмены из КНДР примут участие в Олимпиаде

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Северокорейские спортсмены появятся на выходе команд на открытии Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Выйдут они под общим флагом объединения. Такое решение было принято официальными представителями КНДР и Южной Кореи по итогам шести встреч, которые состоялись в демилитаризованной зоне между двумя государствами.Согласно данной договорённости, на открытии Игр обе команды продемонстрируют своё стремление к национальному воссоединению, пройдя совместным маршем под белым флагом, на котором будет изображение Корейский полуостров.По итогам переговоров стороны было также опубликовано совместное заявление, где идёт речь о том, что на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане Северная Корея и Южная Корея сформируют единую команду в женском хоккее. Состоятся также общие тренировки на северокорейском горнолыжном курорте Масикрён.Было согласовано, что Олимпийская команда Северной Кореи будет состоять из 150 атлетов.Кроме всего прочего, на Играх также состоится показательное выступление мастеров тхэквондо из КНДР.