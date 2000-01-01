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YouTube 17.06 21:53   MIGnews.com

Знаменитый пловец совершит заплыв наперегонки с белой акулой

Майкл Фелпс, знаменитый пловец, самый успешный спортсмен в истории Олимпийских игр, примет участие в заплыве наперегонки с большой белой акулой для телепрограммы на канале "Discovery".

"Самый титулованный спортсмен в мире противостоит самому эффективному хищнику океана", - анонсирует "Discovery" предстоящую эстафету.

Однако шансы на победу американского спортсмена кажутся небольшими. Так, Фелпс способен развить в воде скорость до 6 миль в час (9,6 км\ч), в то время как акула - до 25 миль в час (40,2 км\ч), отмечает BBC News.

По мнению представителя Австралийского общества сохранения морей Туни Мато, в гонке победит морской хищник.

Отметим, что Майкл Фелпс - единственный в истории спорта 19-кратный олимпийский чемпион по плаванию.
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