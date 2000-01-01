17.08 23:21 MIGnews.com

Победа одним выстрелом

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Маккаби Тель-Авив добилась победы 1:0 в первом матче плей офф Лиги Европы.Маккаби Тель-Авив, единственная израильская команда, добравшаяся до стадии плей офф . Для того, чтобы стать участником группового турнира Лиги Европы, израильтяне должны пройти австрийский Альтах. В первом гостевом матче, Маккаби играли на ничью. Защищались всей командой, даже не помышляя об атаке. В первом тайме австрийцы не нашли ключей к такой насыщенной обороне, но после перерыва прибавили в движении сразу стало очень жарко около ворот гостей. Только удача и прекрасная игра вратаря Маккаби не позволили хозяевам поля открыть счет.Австрийская команда почувствовала запах крови и всем составом бросилась забивать и... попалась на единственную контратаку гостей. Пару быстрых передач и исландский нападающий Маккаби забил такой важный победный мяч. До самого конца игры хозяева пытались сравнять счет, но безуспешно. Оборонительная тактика принесла Маккаби гостевую победу и огромные шансы на выход в следующий круг Лиги Европы.