17.08 07:32 MIGnews.com

Победа на неделю

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Ха-Поэль Беер Шева победила Марибор 2:1 в первом матче плей офф Лиги Чемпионов. Непонятно, почему уже в августе, половина команды оказалась травмирована, не справившись с большими нагрузками. Да, в начале сезона им пришлось играть несколько важных поединков, но другие команды в той же самой ситуации. Думаю, этот вопрос надо задавать тренерскому составу, ответственносу за физподготовку игроков.Так или иначе, на один из главных матчей сезона Беер Шева вышла практически вторым составом. И если в нападении у чемпиона Израиля есть достойные замены, то потери основных защитников оказались невосполнимой потерей. Вдомашнем поединке главное - не пропустить, но уже на 9 минуте встречи гости повели в счете после грубейшей ошибки обороны хозяев поля. Правда израильтянам удалось тут же сравнять счет, благодаря "палочки-выручалочки" Вакеме, который забивает в каждом матче. Хозяева поля захватили инициативу и все время пытались найти пути к воротам соперника. В конце тайма им помог судья матча, назначивший очень спорный пенальти в ворота Марибора.Во втором тайме игра успокоилась. Обе команды боялись допустить ошибки в обороне, такая позиционная игра была на руку гостям, минимальный проигрыш их вполне устраивал. Попытка штурма на последних минутах так и не принесла успеха.Словенцы показали себя достаточно крепким орешком, их атакующий потенциал они так и не раскрыли. Так что через неделю Беер Шеве придется очень сложно. Несмотря на победу, шансы Ха-Поэля на выход в групповой этап Лиги Чемпионов кажутся не очень большими.