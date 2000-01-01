18.06 17:28 MIGnews.com

Израиль завоевал бронзу на этапе Кубка мира по гребле

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Израильская четверка гребцов-паралимпийцев завоевала одну бронзовую медаль на второй день второго этапа Кубка мира по академической гребле, который завершается сегодня в польской Познани.Как сообщили в тель-авивском Центре гребли Даниэль, на дистанции в 2000 метров израильская смешанная команда финишировала третьей с результатом 7:30.23 минут, отстав от французов, чуть более, чем на 4 секунды. "Золото" досталось украинской команде.Отмечается, что победу Израилю принесли Шей-ли Мизрахи, Барак Хазор, Ахия Клян и Симона Горен и Лея Сасс. Команда поочередно тренируется на озере Гавират в Италии и в центре гребли Даниэль.Спортсмены рады данному результату, отмечая хорошую синхронную работу, несмотря на то, что данное соревнования для такого состава команды стало первой крупной гонкой."Мы выложились на 100%, показав свой лучший результат и теперь с нетерпением ждем Чемпионата мира, который пройдет в сентябре во Флориде. Нам предстоит еще долгий путь в совершенствовании своей техники, но для нас это станет самым важным событием за год", - цитирует Симону Горен "Аруц Шева".Одним из победителей был лейтенант ЦАХАЛа Ахья Кляйн, который в результате травмы лица, полученной во время операции против туннелей смерти ХАМАСа в 2013 году, лишился зрения, но спустя два года после травмы он начал тренироваться в центре гребли Даниэль.