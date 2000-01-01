19.01 11:31 MIGnews.com

Маккаби сильнее сербов

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Маккаби Тель-Авив обыграла Црвену Звезду 89:75 в рамках очередного тура баскетбольной Евролиги.Наконец то израильский клуб получил слабого соперника.В Тель-Авиве Маккаби удалось победить не прилагая к этому особых усилий. Мы не увидели сильной защиты или новых интересных комбинаций в атаке. Просто, сербский клуб приехал не мешать. Очки они набирают у себя дома, там у них выиграть тяжело.Ситуация очень напоминает игру Маккаби в этом сезоне. Неплохой процент побед в домашних матчах, в том числе над фаворитами. Но в гостевых поединках мы видим совсем другую команду, которая приезжает не мешать хозяевам паркета. Не исправив эту ситуацию, Маккаби не может рассчитывать на выход в финал четырех в этом году.