19.01 16:17 MIGnews.com

Позор израильского футбола

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99 место занимает сборная Израиля по футболу, согласно новому рейтингу ФИФА. Самое низкое за всю историю. Сьерра Леоне на 98, Фарерские острова на 97. Сборная Палестины на 75. Списать этот результат на антисемитов не получится. Может быть 99 место Израиль не заслуживает, но «свободное падение» в рейтинге ФИФА точно отражает ситуацию с футболом в стране.Игры израильского чемпионата смотреть невозможно, особенно, после матчей английской или испанской лиги. Хочется все время ударить по телевизору, потому что создается впечатление, что смотришь игру в замедленной сьемке. При этом игроки получают баснословные гонорары. Достаточно уехать на год в третьеразрядный европейский клуб в какую-нибудь Бельгию и уже все израильские команды готовы платить за тебя в десять раз дороже, чтобы вернуть европейскую «звезду» домой.Потом эти звездочки попадают в сборную страны, где начинают «управлять делами». А если еще и всемогущая израильская пресса за тебя, тогда ты можешь уже вообще не играть. Только выйди на поле, походи по полю, после матча расскажи, что ты думаешь о своем тренере и все...Так что 99 место - не предел. Скоро справим юбилей, юбилей непрофессионализма. Сборной нужны серьезные иностранные специалисты , чтобы попытаться вернуть ситуацию на правильные рельсы. Но кому они нужны? Федерация должна за него заплатить огромные деньги, а потом еще считаться с его мнением? Это не наш метод! лучше 99 место